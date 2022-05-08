Новым главным тренером женской сборной России будет известнейший сербский специалист Зоран Терзич. На этом посту он сменит итальянского специалиста Серджо Бузато, который привел команду к «бронзе» Кубка мира-2019, сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола.

«Зоран Терзич подписал контракт с ВФВ относительно работы с женской национальной командой, в этом году он будет заниматься нашей сборной. У главной команды страны в августе пройдут учебно-тренировочные сборы. Терзич будет заниматься своей работой, сейчас он внимательно следит за «золотой» и «бронзовой» сериями плей-офф чемпионата России», — сказал глава ВФВ Станислав Шевченко.

Зоран Терзич уже работал в России с женскими командами, возглавляя «Омичку» (2012-2015) и столичное «Динамо» (2017/18). С «Омичкой» наставник выиграл две «бронзы» чемпионата России (2013, 2014), с «Динамо» — титул суперлиги (2018).

C 2002 года по январь 2022-го Терзич возглавлял сборную своей страны — Сербии и Черногории, Сербии (с 2007). Основные достижения: три «золота» чемпионата Европы (2011, 2017, 2019), «серебро» Олимпиады-2016, Кубка мира-2015, «бронза» чемпионата мира-2006, мирового «Гран-при» 2011, 2013, 2017.

Последние сезоны в клубной работе Терзич возглавляет турецкий «Фенербахче» (Стамбул), где сейчас выступает игрок сборной России Арина Федоровцева. Дважды ЕКВ признавала серба лучшим тренером Европы.