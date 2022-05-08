Важные подробности от генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко.

В российском клубном волейболе самая важная часть сезона. «Уралочка-НТМК» сражается в золотой серии с «Локомотивом», а в понедельник пройдут полуфиналы в мужском чемпионате. Все это крайне интересно.

Но что будет дальше — непонятно. В нормальное время со второй половины мая наступала пора сборных. Однако этим летом наши команды, в силу известных причин, не выступят ни в Лиге наций, ни на чемпионатах мира.

Тем не менее сборные все равно соберутся. О том, как это будет, специально для «СЭ» рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Спартакиада

— В Казани, на «Финале шести», все говорят про Спартакиаду. Правда, без конкретики. Федерация действительно планирует ее провести?

— Не совсем так. Это федеральный проект под эгидой Министерства спорта и ОКР. Как я понимаю, планируется возродить Спартакиаду и провести соревнования по всем видам олимпийской программы. Окончательного положения пока нет. Но регламент волейбольных соревнований мы отправили. Ждем утверждения.

— Конкретики пока вообще никакой?

— Деталей нет, но планы такие: Спартакиада пройдет 20-29 августа в Москве. Она должна стать грандиозным мультиспортивным событием. Задекларировано повторение всей программы Игр в Париже-2024. Думаю, это важно и для Олимпийского комитета России.

— Как будет выглядеть волейбольный турнир?

— Мы подготовили проект соревнований для восьми команд. Планируется, что начнем раньше официального открытия. Рассчитываем, что мужчины сыграют 10-21 августа, а женщины — 17-27. Скорее всего, играть будут сборные регионов. По факту те же клубы, которые будут представлять свои области. Новосибирскую, например, «Локомотив», Татарстан — «Зенит», и так далее.

— При таких раскладах от Ленинградской области может сыграть объединенная команда «Зенита» и «Динамо-ЛО»?

— Для ВФВ это было бы хорошо и удобно. Сборные федеральных округов помогли бы объединить задействовать практически всю элиту волейбола. Но для Минспорта более понятная и привычная схема — представительство конкретных территорий. У них вся вертикаль так выстроена — спортсмен выступает за определенную область, приносит ей очки в зачет и получает за это определенные премии. Поэтому объединение в федеральные округа вряд ли возможно.

Туомас Саммелвуо. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мы хотели продлить контракт с Саммелвуо, но...

— Соберется ли летом хотя бы в каком-то формате сборная России?

— У нас довольно оптимистичные планы. Мы обязательно хотим собрать сборные — клубы уже оповещены. Постараемся организовать календарь. В идеале — турнир на территории России с участием команд, которые не присоединились к санкциям. Это Бразилия, Китай, Куба, Корея, Египет, конечно же, Беларусь.

— Все упирается в FIVB? Если Международная федерация не будет против, тогда играем?

— Надеюсь, FIVB даст добро. Это же неофициальные игры. Как минимум, провести товарищеские матчи с белорусами мы сможем точно. Но в идеале хотелось бы большего. У женщин как раз получается удобное окно за неделю до старта чемпионата мира. Многим командам нужны будут спарринги, и, если не будет запрета от FIVB, они с удовольствием приедут к нам. У мужчин на ЧМ накладывается Спартакиада. А вылетевшие с чемпионата мира сразу будут задействованы в своих клубах. Поэтому нужно будет искать специальные варианты — с участием команд, чьи чемпионаты начинаются позже. Это Китай, Куба, Иран, Египет, может быть, Корея.

— Есть ли какая-то конкретика по главным тренерам сборных? Все же понимают, что Туомас Саммелвуо у руля мужской команды не останется.

— Так сложилась судьба. Мы хотели продлить с ним контракт, но случилось то, что случилось. Теперь новое соглашение неактуально ни для России, которая не имеет календаря сборных, ни для тренера, на которого в его стране могло бы оказываться серьезное давление. Поэтому само собой все сошло на нет. Думаю, по итогам Спартакиады мы назначим нового тренера и утвердим состав команды.

А вот по женскому рулевому все понятно. Мы успели подписать контракт с Зораном Терзичем. И он, несмотря на непростые времена, полон энтузиазма. Уже просит планы, высылает списки кандидатов. И руководство ВФВ, и новый главный тренер понимают, что сейчас отличный момент для омоложения команды. Это будет интересный для всех опыт.

— На уровне разговоров я слышал, что главный претендент на мужскую сборную — Алексей Вербов. Это так?

— Понятно, что они могут быть. Вербов, безусловно, на виду. Ясно, что он в шорт-листе кандидатов, его работа в Казани видна. Но хотелось бы сначала посмотреть, как закончится чемпионат и как пройдет Спартакиада. В решающих матчах проявиться могут не только игроки, но и тренеры.