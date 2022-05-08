Финн Саммелвуо покидает сборную России по волейболу

Туомас Саммелвуо — больше не главный тренер сборной России по волейболу. Об этом «СЭ» сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко. Изначально с финским специалистом хотели продлить контракт, но в силу новых обстоятельств все сошло на нет.

— Есть ли какая-то конкретика по главным тренерам сборных? — вопрос Яременко. — Все же понимают, что Туомас Саммелвуо у руля мужской команды не останется.

— Так сложилась судьба. Мы хотели продлить с ним контракт, но случилось то, что случилось. Теперь новое соглашение неактуально ни для России, которая не имеет календаря сборных, ни для тренера, на которого в его стране могло бы оказываться серьезное давление. Поэтому само собой все сошло на нет. Думаю, по итогам Спартакиады мы назначим нового тренера и утвердим состав команды.

Напомним, что с Туомасом Саммелвуо сборная России выиграла Лигу наций-2019 и дошла до финала Олимпийских игр-2020.