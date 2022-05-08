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Сегодня, 17:35

«Локомотив» победил «Уралочкку» на тай-брейке и вышел вперед в финальной серии

Иван Шитик
Корреспондент
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«Уралочка-НТМК» проиграла «Локомотиву» в третьем матче финальной серии женской суперлиги по волейболу.

Команда из Свердловской области на своей площадке уступила в пяти сетах на тай-брейке.

Следующий матч пройдет также на домашнем паркете «Уралочки» 9 мая. В серии до трех побед «Локомотив» ведет со счетом 2-1.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Локомотив К (Калининградская область) — 2:3 (25:19, 17:25, 25:16, 22:25, 11:15)

ВК Уралочка-НТМК
ЖВК Локомотив (Калининград)
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