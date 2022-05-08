«Локомотив» победил «Уралочкку» на тай-брейке и вышел вперед в финальной серии
«Уралочка-НТМК» проиграла «Локомотиву» в третьем матче финальной серии женской суперлиги по волейболу.
Команда из Свердловской области на своей площадке уступила в пяти сетах на тай-брейке.
Следующий матч пройдет также на домашнем паркете «Уралочки» 9 мая. В серии до трех побед «Локомотив» ведет со счетом 2-1.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
Финал
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Локомотив К (Калининградская область) — 2:3 (25:19, 17:25, 25:16, 22:25, 11:15)
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