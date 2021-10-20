Волейболист Мусэрский рассказал, что узнал о положительной допинг-пробе перед Олимпиадой

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский в интервью «СЭ» рассказал, когда его проинформировали о положительном результате допинг-пробы 2013 года, которая в результате реанализа оказалась положительной.

В результате перепроверки старого теста в 2021 году звездный волейболист был обвинен в использовании запрещенного метилгексанамина и дисквалифицирован на девять месяцев — до начала января 2022 года.

— О дисквалификации я узнал летом, когда получил травму в Лиге наций. При этом вопреки возможным домыслам травма действительно была, — отметил волейболист в интервью «СЭ». — Как выяснилось, положительный результат дала допинг-проба, взятая РУСАДА в конце чемпионата России-2013. Но тогда это скрыли и от меня, и от ВАДА. Я не понимаю зачем, потому что тогда максимальная дисквалификация составила бы всего три месяца.

В результате конфликта между РУСАДА и ВАДА данные попали в ВАДА, и, вероятно, там нашли результат положительной допинг-пробы. Я не знаю всех деталей. Но в ВАДА заявили, что полученные ими данные не требуют никаких доказательств. Так или иначе в 2021 году я должен нести ответственность за то, что в 2013 году произошла случайность, а результат скрыли. Мне кажется, это крайне нечестно. Сейчас возмущения у меня уже меньше, чем летом, но всю эту ситуацию считаю несправедливой по отношению к себе.

Мусэрский в начале июня этого года сыграл за сборную России в Лиге наций, однако затем покинул лагерь национальной команды и пропустил Олимпиаду из-за травмы.

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