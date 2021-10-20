Волейболист Мусэрский назвал препарат, который нашли в его допинг-пробе

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский в интервью «СЭ» сообщил, какой препарат найден в его допинг-пробе в мае 2013 года.

В результате перепроверки этого анализа в 2021 году звездный волейболист был дисквалифицирован на девять месяцев до начала января 2022 года.

— Я сейчас даже не помню химическое название того препарата. Это растительное вещество — то ли экстракт герани, то ли масло герани, — отметил Мусэрский. — Как я узнал летом, оно широко используется кондитерами и могло попасть в организм даже не через биологические добавки, а через выпечку — торты и кексы. Концентрация запрещенного вещества в моей допинг-пробе как раз свидетельствует о том, что это вещество попало в организм случайно. Его очень мало.

В ВАДА не учли и официальное сообщение американской фармацевтической компании, которая в 2015 году публично заявила, что часть ее препаратов в 2013 году случайным образом была загрязнена. В указанных мною при сдаче допинг-теста принимаемых препаратах как раз был тот, что позднее официально признали загрязненным. Компания принесла извинения, но многие спортсмены из-за этого пострадали.

Очевидно, Мусэрский имеет в виду вещество DMAA (метилгексанеамин), на котором с 2012 по 2016 год попались многие известные спортсмены, в частности хоккеист омского «Авангарда» Антон Белов, а также участники Олимпиады-2014 немецкая биатлонистка Эви Захенбахер-Штеле, итальянский бобслеист Уильям Фрулани и латвийский хоккеист Виталий Павлов. Все они стали жертвами загрязненных биодобавок.