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Допинг

Губерниев — о дисквалификации Мусэрского: «Правила нарушены, поэтому он виноват и дисквалифицирован»

Губерниев прокомментировал дисквалификацию волейболиста Мусэрского за нарушение антидопинговых правил
20 октября, 13:12
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» дисквалификацию российского волейболиста Дмитрия Мусэрского из-за обнаружения положительной допинг-пробы.

Дмитрий Мусэрский. «Проба дала положительный результат в 2013 году, но РУСАДА скрыло это и от меня, и от ВАДА». Мусэрский — о своей дисквалификации

В результате перепроверки старого теста в 2021 году звездный волейболист был обвинен в использовании запрещенного метилгексанамина и дисквалифицирован на девять месяцев — до начала января 2022 года.

«Все спортсмены должны понимать, что если они сделали что-то не так, то возмездие может быть и через 10, и через 15 лет. Девять месяцев пройдет, и он вернется. Я бы не стал вешать на него всех собак. Как я понимаю, вещество там было лайтовое. Однако правила нарушены, поэтому он виноват и дисквалифицирован. Если докажет обратное, то не виноват», — сказал Губерниев «СЭ».

Мусэрский в начале июня этого года сыграл за сборную России в Лиге наций, однако затем покинул лагерь национальной команды и пропустил Олимпиаду из-за травмы.

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Данил Алешин все материалы автора
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