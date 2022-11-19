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19 ноября, 23:44

Главный тренер «Динамо» Брянский подвел итоги матча с «Югрой-Самотлор»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Константин Брянский поделился впечатлениями от победы над «Югрой-Самотлор» в матче 8-го тура чемпионата России (3:0).

«Мы в основном выполнили установку на игру и достаточно уверенно лидировали по ходу всей встречи. Конечно, были ошибки, но важнее то, что мы практически избежали ненужного брака, например, касаний сетки. В остальном, все было в рабочем порядке. Многие игроки резерва получили возможность проявить себя, и я доволен их действиями. В целом, встреча оставила позитивное впечатление», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Брянского.

Бело-голубые, набрав 20 очков, занимают 2-е место в турнирной таблице, «Югра-Самотлор» — 13-е (7 очков).

Источник: https://vcdynamo.ru/novosti-i-sobytiya/novosti-kluba/konstantin-bryanskij-i-ilya-vlasov-o-pobede-nad-%C2%AByugroj-samotlor%C2%BB/
Волейбол
ВК Динамо (Москва)
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