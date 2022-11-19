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Сегодня, 23:01

Старший тренер «Енисея» Маринин: «Совсем не наша игра, на подаче сегодня полностью проиграли»

Алина Савинова
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Старший тренер «Енисея» Юрий Маринин прокомментировал поражение от «Газпром-Югры» в матче мужского чемпионата России по волейболу (1:3 (17:25, 25:22,21:25, 23:25)).

«Начали очень неуверенно, совсем не наша игра, на подаче сегодня полностью проиграли. Очень агрессивно до этого подавали во всех играх, но сегодня команда соперника принимала слишком свободно, поэтому у них и розыгрыши хорошие были. Мы не смогли отвести их от сетки, не справились с их диагональным, который нас переиграл. Не хватило сегодня больше всего забитых доигровок, с самого начала поднимали в защите как обычно, но плохо использовали доигровочные мячи: то не туда паснем, не в ту сторону, куда надо, то не забиваем. Не хватило доигровок», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Маринина.

«Енисей» с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице мужской суперлиги. «Газпром-Югра» расположилась на 11-й позиции (11 очков).

Источник: https://vc-enisey.ru/club/news/item/4690-pobednaya-seriya-prervalas-tam-zhe-gde-nachalas#.Y3k0XbZn1kw
Волейбол
ВК Газпром-Югра
ВК Енисей
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