Олимпийского чемпиона по волейболу Бутько дисквалифицировали на один год за допинг

Агент олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько Дмитрий Резванов рассказал, что россиянин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.

«Мы подписали соглашение с Международной федерацией волейбола, которое одобрило Всемирное антидопинговое агентство, о том, что он признал попадание запрещенного вещества в организм. Он добровольно отстранился от участия в тренировках и играх на профессиональном уровне в апреле прошлого года», — цитирует Бутько ТАСС.

Срок дисквалификации рассчитан до 1 апреля 2023 года. К тренировкам он может приступить уже с февраля.