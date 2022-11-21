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Сегодня, 14:32

Олимпийского чемпиона по волейболу Бутько дисквалифицировали на один год за допинг

Виктория Кравченко
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Александр Бутько.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько Дмитрий Резванов рассказал, что россиянин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.

«Мы подписали соглашение с Международной федерацией волейбола, которое одобрило Всемирное антидопинговое агентство, о том, что он признал попадание запрещенного вещества в организм. Он добровольно отстранился от участия в тренировках и играх на профессиональном уровне в апреле прошлого года», — цитирует Бутько ТАСС.

Срок дисквалификации рассчитан до 1 апреля 2023 года. К тренировкам он может приступить уже с февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/16386119
Александр Бутько
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