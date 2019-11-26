ФИБА и ФИВБ не комментируют ситуацию с ВАДА до итогового решения

Международная федерация волейбола (ФИВБ) и Международная федерация баскетбола (ФИБА) отказались давать комментарии по рекомендациям комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) до финального решения организации. ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря.

Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах, в том числе — Олимпийских играх 2020 года.

— ФИВБ не будет комментировать ситуацию, пока не завершится процесс ВАДА относительно соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), включая любые потенциальные апелляции, — приводит «РИА Новости» сообщение ФИВБ.

?- ФИБА не будет комментировать этот вопрос, — отмечается в сообщении ФИБА.