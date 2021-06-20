Это был последний официальный матч россиянок перед Олимпиадой

Лига наций. Женщины

Польша — Россия — 3:2 (25:17, 20:25, 25:16, 22:25, 15:7)

Очки в атаке — 57:54. На блоке — 18:15. Эйсы — 8:6.

Самые результативные: Федоровцева и Королева — по 17. П: Стысяк — 26.

Поражением от Польши Россия завершила выступление в Лиге наций-2021. Неожиданно. Потому что соперницы на этом турнире ничего особенного не показывали и к последнему туру подошли с багажом всего в четыре победы. У нас же был оптимизм после хорошего матча с США. Казалось, команда Бузато покинет Римини на победной ноте. Увы. Россия возвращается домой с серией из трех поражений подряд. Так себе концовочка. Да и в целом улов в виде восьми побед в 15 матчах — средненький.

Уроки русского

Первая неприятная новость прилетела сразу после оглашения стартовых составов — там не оказалось Наталии Гончаровой. Дело явно в повреждении, полученном в игре с американками. Хочется верить, все не настолько серьезно, что могло бы помешать нормально подготовиться к Олимпиаде.

Без Наталии нашу атаку представить сейчас невозможно. Точнее, эффективную атаку. С тех самых пор, как не играет в сборной Екатерина Гамова, проблема второго диагонального стоит в полный рост. Уже много лет не видно никого, кто мог бы подменить Гончарову. Против Польши вот вышла Анна Лазарева, у которой роскошная статистика в чемпионате Кореи. Но проявить себя сейчас она не сумела. Потом ее заменила Ксения Смирнова, но и она выстреливала только на подачах. Без лидера атак сборная сильно забуксовала в нападении — и это стало одним из главных факторов поражения.

Хотя команда боролась. Четвертый сет вытащила со счета 9:16. Однако тай-брейк польки взяли без особых вариантов, и с хорошим настроением турнир покидают именно они.

По нашей сборной после этой Лиги наций много вопросов. Что говорить, если они есть у самих девушек. В одном из тайм-аутов Юлия Бровкина прямо объясняла Серджио Бузато, что не понимает, чего он хочет ей сказать. Итальянский специалист давно в России, понимает наш язык неплохо, и поговорить с ним в спокойной обстановке можно. Но в коротких тайм-аутах владения русским Серджио явно не хватает — донести свою мысль за полминуты у него не получается. На выручку приходит его ассистент Юрий Булычев, но идеальным коннектом такую схему назвать сложно.

17-летняя дебютантка — главное действующее лицо в сборной

У самого Бузато, который в плане понимания волейбола просто Михаил Ломоносов, в свою очередь, могут быть вопросы к готовности девушек.

Много об уровне нашей команды говорит тот факт, что самой заметной фигурой на турнире была дебютантка сборной Арина Федоровцева. В свои 17 лет она стала второй россиянкой по очкам, настреляв за 15 игр всего на один балл меньше, чем Наталия Гончарова. А на подаче и вовсе была лучшей (по эйсам Арина вообще в топ-10 Лиги наций). Вместе с тем юная доигровщица пока еще явно сыровата, и на приеме это проявляется особенно заметно. Соперники постоянно выцеливают подачами именно ее — и дочь олимпийского чемпиона Афин в гребле Сергея Федоровцева частенько ошибается. Порой сериями. Предъявлять за это ей какие-то претензии тяжело. Она не то что на таком уровне, даже в суперлиге отыграла всего-то полтора сезона. Набить шишек на приеме у нее просто не было возможности. И как раз сейчас этот процесс идет. В какой-то степени в ущерб результату команды. Но без Арины сборную уже сейчас представить сложно. Хотя ей только 17 лет.



Сравните с другим дебютантом сборной — футболистом Матвеем Сафоновым. Он сейчас на Евро, и эксперты заранее призывают отвести от него какую-либо ответственность, даже если он совершит результативную ошибку. Потому что — молодой. А теперь, внимание: голкипер старше Федоровцевой на четыре года.

Понятно, что к Парижу-2024 команда будет выстраиваться вокруг нее. Но тот факт, что Арина уже сейчас несет едва ли не самую большую игровую нагрузку, настораживает. И является немым упреком остальным российским доигровщицам. Татьяна Кошелева проигрывает конкуренцию юной коллеге, Ксения Парубец восстановиться к Токио не успеет, а с другими все еще сложнее.

Пару Федоровцевой в составе наверняка составит Ирина Воронкова. Она гораздо опытнее, надежнее в защите. При этом MVP последнего чемпионата России — очень добротный игрок, но не суперзвезда, способная вытаскивать на себе матчи. Таких у нас сейчас нет вообще.

Относительно спокойно разве что за либеро — Анна Подкопаева очень уверенно вписалась в игру.

По всем остальным фронтам в российской сборной нестабильность. Как от опытных Евгении Старцевой, Ирины Королевой и Ирины Фетисовой, так и, тем более, от молодых, которых в Лиге наций пытался заиграть Бузато.



В общем и целом состав на Токио понятен. Татьяна Грачева в прямом эфире сообщила, что на предолимпийский сбор помимо тех, кто был в Римини, подтянутся связующая Татьяна Романова и две центральные — Екатерина Енина и Екатерина Ефимова. Может быть, кто-то из этой тройки попадет в заветные топ-12.

Но кто бы в них ни вошел, уже сейчас понятно, что в Японии нашей сборной будет очень сложно.