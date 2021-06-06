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Россия обыграла Доминиканскую Республику в матче Лиги наций

6 июня 2021, 18:46

В матче предварительного раунда Лиги наций по волейболу среди женщин сборная России победила команду Доминиканской Республики (3:2). Счет в партиях — 25:18, 21:25, 25:20, 22:25, 15:8.

Россиянки набрали 10 очков и занимают шестое место. Их соперницы идут восьмыми.

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Доминиканская Республика — Россия — 2:3 (18:25, 25:21, 20:25, 25:22, 8:15)

6 июня.

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