Россия обыграла Доминиканскую Республику в матче Лиги наций
6 июня 2021, 18:46
В матче предварительного раунда Лиги наций по волейболу среди женщин сборная России победила команду Доминиканской Республики (3:2). Счет в партиях — 25:18, 21:25, 25:20, 22:25, 15:8.
Россиянки набрали 10 очков и занимают шестое место. Их соперницы идут восьмыми.
Волейбол
Лига наций. Женщины
Предварительный раунд
Доминиканская Республика — Россия — 2:3 (18:25, 25:21, 20:25, 25:22, 8:15)
6 июня.
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7
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