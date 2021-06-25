Женская сборная Турции обыграла Японию в матче за третье место в Лиге наций

Женская сборная Турции по волейболу обыграла Японию в матче за третье место в Лиге наций — 3:0 (25:19, 25:16, 25:17).

Сегодня, 25 июня также состоится финал Лиги наций, в котором встретятся Бразилия и США. Начало матча — в 20.30 (мск).

Лига наций. Женщины

Матч за 3-е место

Япония — Турция — 0:3 (19:25, 16:25, 17:25)

25 июня.