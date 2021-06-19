Россиянки зарубились с первой командой мира. Надо было дожимать третий сет при 22:19

Все сломалось, когда ушла Наталия Гончарова.

Лига наций. Женщины.

США — Россия — 3:1 (25:21, 25:27, 25:23, 25:15)

Очки в атаке — 60:56. На блоке — 10:9. Эйсы — 13:3.

Самые результативные: Федоровцева — 14, Воронкова и Гончарова — по 13. С: Ларсон — 19.

Американская сборная в Римини раскидывает всех направо и налево. К матчу с Россией они подошли с 13 победами подряд, причем только трем соперникам (Бразилии, Турции и Италии) позволили взять хотя бы по одному сету. В общем, понятно, почему именно США сейчас лидер мирового рейтинга.

Главный вопрос: что с Гончаровой?

Российская команда на бумаге не представлялась той силой, которая способна остановить американскую машину Карча Кирая. Но наши девушки сумели приятно удивить.

Состав вышел тот же, что и днем ранее. Как и в матче с Китаем, россиянки уверенно начали, вели 11:8. Но, как и вчера, вчистую отдали сопернику концовку первого сета.

Отличие от игры с китаянками было в том, что во второй партии дожать гранда все-таки удалось. Команда Бузато, как сказал бы Микель Артета, доминировала весь сет: 14:10, 22:19, 24:21. Правда, в последний момент случилась пробуксовка, которая едва не стоила партии. Неразбериха на приеме, проблемы в атаке — и вот уже 24:24. К счастью, у России есть Арина Федоровцева. 17-летняя доигровщица красиво забила два важнейших мяча, а точку поставила Ирина Воронкова — 27:25.

Игра вообще смотрелась. Прекрасно действовала Евгения Старцева, гораздо живее, чем в матче с Китаем, выглядели две Ирины на блоке. Забивала важные мячи Наталия Гончарова. И ее уход из игры стал, наверное, ключевым моментом.

При счете 16:16 вместо нее в диагональ внезапно вышла Анна Лазарева. Из течения игры такая замена совершенно не вытекала. И, судя по тому, что звездная диагональная больше на площадку не вышла, есть опасения по поводу травмы. Очень хочется надеяться, что ничего серьезного и это просто перестраховка. Без Гончаровой представить эту команду крайне сложно. Свежи еще воспоминания о ЧМ-2018, где Россия набрала ход, зарубилась на пять сетов с теми же американками, но в той игре потеряла Наталию — и без нее шансы на выход в «Финал шести» улетучились.

При этом сегодня цепляться с США было можно даже после ухода чемпионки мира-2010. Россия после нескольких блоков Королевой очень комфортно повела — 22:19. Но следующий игровой отрезок провалила, проиграв 1:6. Во многом как раз Гончаровой на площадке и не хватило. Затащить такую Америку на тай-брейк было бы очень хорошо.

Федоровцева может повести всех за собой уже в Токио

В четвертом сете Бузато посадил все нападение. Вышли Ксения Смирнова и Татьяна Кошелева, пасовала Полина Матвеева. На блоке вместо Фетисовой сыграла Юлия Бровкина, которая до этого эпизодически уже появлялась в матче. Похоже, главный тренер решил всем вероятным участникам Олимпийских игр дать возможность на себе прочувствовать мощь одной из лучших команд мира. Логика в этом есть. При этом особых вариантов при таком составе американки России не оставили, очень уверенно взяв сет.

Матчи с Китаем и США оставляют двоякие чувства. С одной стороны, поражение есть поражение. И у нас за последние годы от этих команд их набралось столько, что начинает появляться комплекс. С другой, судя по игре, все отнюдь не безнадежно. Практически все по сравнению с началом Лиги наций заметно прибавили. Море опыта получила та же Федоровцева — главная надежда российского волейбола на ближайшие годы. Причем прогрессирует Арина так быстро, что уже в Токио от нее будет зависеть очень многое. Для качественного скачка и уверенности этой сборной нужны одна-две победы над топовыми сборными.

И ничего, кроме того, чтобы надеяться на этот прорыв уже в Японии, нам не остается.