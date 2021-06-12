Женская сборная России по волейболу победила Корею в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу обыграла команду Кореи в предварительном этапе Лиги наций со счетом 3:0.

Россия одержала шестую победу при четырех поражениях. Команда занимает шестое место в турнирной таблице.

Корея идет на 15-й строчке. Следующий матч сборная России проведет 13 июня против команды Канады.

Напомним, что в финальную стадию турнира выйдут первые четыре команды.

Лига наций

Женщины

Предварительный раунд

Россия — Корея — 3:0 (25:23, 25:17, 25:17)