Женская сборная России по волейболу победила Корею в Лиге наций
12:43
Женская сборная России по волейболу обыграла команду Кореи в предварительном этапе Лиги наций со счетом 3:0.
Россия одержала шестую победу при четырех поражениях. Команда занимает шестое место в турнирной таблице.
Корея идет на 15-й строчке. Следующий матч сборная России проведет 13 июня против команды Канады.
Напомним, что в финальную стадию турнира выйдут первые четыре команды.
Лига наций
Женщины
Предварительный раунд
Россия — Корея — 3:0 (25:23, 25:17, 25:17)
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0
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