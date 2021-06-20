Женская сборная России проиграла Польше на тай-брейке в заключительном матче Лиги наций

Женская сборная России закончила поражением выступление в Лиги наций. В заключительном матче турнира российская команда проиграла сборной Польши на тай-брейке — 2:3.

Россиянки проиграли третью встречу подряд. Всего в 15 матчах на счету российской команды 8 побед и 7 поражений.

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Россия — Польша — 2:3 (17:25, 25:20, 16:25, 25:22, 7:15)

20 июня.