Женская сборная США в третий раз подряд выиграла Лигу наций
25 июня 2021, 23:29
Сборная США в финале женской Лиги наций в четырех партиях обыграла Бразилию. Для американок это третья победа подряд после успехов в 2018 и 2019 годах — в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
Бронзовые медали взяла Турция, которая в матче за третье место обыграла Японию.
Лига наций. Женщины. Финал
Бразилия — США — 1:3 (28:26, 23:25, 23:25, 21:25)
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