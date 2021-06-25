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Женская сборная США в третий раз подряд выиграла Лигу наций

25 июня 2021, 23:29

Сборная США в финале женской Лиги наций в четырех партиях обыграла Бразилию. Для американок это третья победа подряд после успехов в 2018 и 2019 годах — в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Бронзовые медали взяла Турция, которая в матче за третье место обыграла Японию.

Лига наций. Женщины. Финал

Бразилия — США — 1:3 (28:26, 23:25, 23:25, 21:25)

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