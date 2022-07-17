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Сегодня, 16:35

Сборная Сербии победила Турцию в матче за бронзу в женской Лиге наций

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сборная Сербии стала бронзовым призером женской Лиги наций.

В матче за третье место сербские волейболистки победили Турцию в трех сетах — 27:25, 25:17, 26:24).

В финале золотые медали разыграют команды Италии и Бразилии. Этот матч также состоится сегодня, 17 июля, начало — в 18.30 (мск).

Волейбол

Лига наций. Женщины

Матч за 3-е место

Сербия — Турция — 3:0 (27:25, 25:17, 26:24)

17 июля. Анкара. «Ankara Arena»

Волейбол
Сборная Сербии по волейболу
Сборная Турции по волейболу
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