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Сегодня, 20:09

Италия победила Бразилию в финале женской Лиги наций

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Италии стала победительницей женской Лиги наций по волейболу.

В финале итальянки в трех сетах победили команду Бразилии.

Ранее в матче за третье место Сербия оказалась сильнее Турции.

Сборная Италии впервые выиграла Лигу наций. Первый розыгрыш турнира прошел в 2018 году, трижды победительницами становились американки. В 2020 году Лига наций не проводилась из-за пандемии коронавируса.

Волейбол

Лига наций. Женщины

Финал

Италия — Бразилия — 3:0 (25:23, 25:22, 25:22)

17 июля. Анкара. «Ankara Arena»

Сборная Бразилии по волейболу
Сборная Италии по волейболу
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