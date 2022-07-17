Италия победила Бразилию в финале женской Лиги наций
Сборная Италии стала победительницей женской Лиги наций по волейболу.
В финале итальянки в трех сетах победили команду Бразилии.
Ранее в матче за третье место Сербия оказалась сильнее Турции.
Сборная Италии впервые выиграла Лигу наций. Первый розыгрыш турнира прошел в 2018 году, трижды победительницами становились американки. В 2020 году Лига наций не проводилась из-за пандемии коронавируса.
Волейбол
Лига наций. Женщины
Финал
Италия — Бразилия — 3:0 (25:23, 25:22, 25:22)
17 июля. Анкара. «Ankara Arena»
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