Женская сборная Турции впервые выиграла Лигу наций
Волейболистки сборной Турции впервые стали победительницами Лиги наций.
В финальном матче турецкие волейболистки обыграли команду Китая со счетом 3-1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:16). Встреча прошла в Арлингтоне (штат Техас, США).
Бронзовые медали турнира завоевала сборная Польши, которая в матче за третье место одержала победу над командой США со счетом 3-2 (25:15, 16:25, 25:19, 18:5, 17:15).
1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от международных соревнований.
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