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Женская сборная России разгромила Канаду в Лиге наций

18:55
Женская сборная России.
Женская сборная России.
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Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в рамках Лиги наций.

Российские волейболистки уверенно переиграли соперниц в трех сетах.

Причем минимальный разрыв в счете в одном из сетов составил 10 очков.

Россиянки одержали седьмую победу на турнире в 11 встречах.

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Россия — Канада — 3:0 (25:15, 25:12, 25:14)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/nationsleague/2021/

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