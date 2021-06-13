Женская сборная России разгромила Канаду в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в рамках Лиги наций.

Российские волейболистки уверенно переиграли соперниц в трех сетах.

Причем минимальный разрыв в счете в одном из сетов составил 10 очков.

Россиянки одержали седьмую победу на турнире в 11 встречах.

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Россия — Канада — 3:0 (25:15, 25:12, 25:14)