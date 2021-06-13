Женская сборная России разгромила Канаду в Лиге наций
18:55
Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в рамках Лиги наций.
Российские волейболистки уверенно переиграли соперниц в трех сетах.
Причем минимальный разрыв в счете в одном из сетов составил 10 очков.
Россиянки одержали седьмую победу на турнире в 11 встречах.
Волейбол
Лига наций. Женщины
Предварительный раунд
Россия — Канада — 3:0 (25:15, 25:12, 25:14)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/nationsleague/2021/
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