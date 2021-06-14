Российские волейболистки обыграли Сербию в Лиге наций
14:37
Женская сборная России обыграла Сербию в 12-м туре предварительного раунда Лиги наций. Россиянки одержали победу по итогам трех сетов.
Команда одержала восьмую победу на турнире и с 23 очками занимает 6-ю строчку.
В следующем туре сборная России встретится с Китаем, матч состоится 18 июня.
Волейбол
Лига наций. Женщины
Предварительный раунд
Россия — Сербия — 3:0 (25:8, 25:17, 25:23)
14 июня.
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