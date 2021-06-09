США обыграли Италию в Лиге наций

Сборная Италии проиграла США в предварительном раунде Лиги наций (1:3). Американки одержали девятую победу кряду и лидируют в турнирной таблице. Итальянки идут 13-ми.

В других встречах Бельгия выиграла у Сербии (3:2), Германия обыграла Корею (3:0), Китай оказался сильнее Бразилии (3:2), а Япония переиграла Польшу (3:2).

Лига наций

Женщины

Предварительный раунд

Италия — США — 1:3 (18:25, 21:25, 25:20, 16:25)

Бельгия — Сербия — 3:2 (23:25, 26:24, 25:21, 23:25, 15:10)

Германия — Корея — 3:0 (25:12, 25:21, 25:22)

Китай — Бразилия — 3:2 (18:25, 25:22, 25:20, 14:25, 15:12)

Япония — Польша — 3:2 (22:25, 22:25, 25:22, 25:23, 16:14)