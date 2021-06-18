Российские волейболистки проиграли китаянкам в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу проиграла команде Китая в матче предварительного раунда Лиги наций.

Россиянки уступили со счетом 0:3 (18:25, 23:25, 16:25). У команды в активе 23 очка и она занимает седьмую позицию.

В следующем туре сборная России встретится с США. Матч состоится 19 июня.

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Китай — Россия — 3:0 (25:18, 25:23, 25:16)

18 июня.