Российские волейболистки проиграли китаянкам в Лиге наций
18:41
Женская сборная России по волейболу проиграла команде Китая в матче предварительного раунда Лиги наций.
Россиянки уступили со счетом 0:3 (18:25, 23:25, 16:25). У команды в активе 23 очка и она занимает седьмую позицию.
В следующем туре сборная России встретится с США. Матч состоится 19 июня.
Волейбол
Лига наций. Женщины
Предварительный раунд
Китай — Россия — 3:0 (25:18, 25:23, 25:16)
18 июня.
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