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Российские волейболистки проиграли китаянкам в Лиге наций

18:41
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Женская сборная России по волейболу проиграла команде Китая в матче предварительного раунда Лиги наций.

Россиянки уступили со счетом 0:3 (18:25, 23:25, 16:25). У команды в активе 23 очка и она занимает седьмую позицию.

В следующем туре сборная России встретится с США. Матч состоится 19 июня.

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Китай — Россия — 3:0 (25:18, 25:23, 25:16)

18 июня.

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