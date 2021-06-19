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Женская сборная России проиграла США в матче Лиги наций

15:25
Волейболистки сборной России. Фото volleyballworld
Волейболистки сборной России. Фото volleyballworld
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Женская сборная России уступила США в матче предварительного раунда Лиги наций — 1:3.

Россиянки занимают 8-е место в таблице Лиги наций, американки идут на 1-м месте и являются единственной командой без поражений. В плей-офф выходят сборные, занявшие первые 4 места.

Следующий матч сборная России проведет 20 июня против Польши, начало — в 17.00 (мск).

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

США — Россия — 3:1 (25:21, 25:27, 25:23, 25:15)

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