Женская сборная России проиграла США в матче Лиги наций
15:25
Женская сборная России уступила США в матче предварительного раунда Лиги наций — 1:3.
Россиянки занимают 8-е место в таблице Лиги наций, американки идут на 1-м месте и являются единственной командой без поражений. В плей-офф выходят сборные, занявшие первые 4 места.
Следующий матч сборная России проведет 20 июня против Польши, начало — в 17.00 (мск).
Лига наций. Женщины
Предварительный раунд
США — Россия — 3:1 (25:21, 25:27, 25:23, 25:15)
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8
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