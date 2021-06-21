«Восьмое место? Ничего страшного». Тренер, который вывел российских волейболисток на Олимпиаду, подводит итоги Лиги наций

Интервью Вадима Панкова.

В выходные в итальянском Римини завершился групповой этап женской волейбольной Лиги наций. К сожалению, дальше сборная России по этапам не поедет — она не попала в «Финал четырех». Подопечные Серджио Бузато заняли лишь восьмое место из 16 участников, проиграв три последних матча подряд. «СЭ» попросил прокомментировать итоги турнира предшественника Бузато на посту главного тренера сборной Вадима Панкова.

Федоровцева очень понравилась, одно из лучших впечатлений

— Вадим Анатольевич, для нашей сборной Лига наций завершилась досрочно. Как оценивать результат с учетом того, что среди целей были медали?

— Да, закончился настоящий марафон, трудный. Два месяца игроки готовились, были изолированы из-за медицинских опасностей. В принципе, если брать по людям, не было Романовой, в центре играли вдвоем практически весь турнир две Иры — Фетисова и Королева. Я бы, конечно, посмотрел Лазаренко вместо Малыгиной. Бровкина — перспективная, но тут мы опаздываем. Именно наш чемпионат — потому что она первый год только играет в Суперлиге, это наша общая проблема. На сегодняшний момент она сырая. Проблемы в диагонали видны, Гончаровой замены нет. Лазарева пока на эту роль не готова.

— Так, а позитив-то есть?

— Да, конечно. По краям молодежь заметна, Федоровцева — очень классная. Кошелева... Я бы ее посмотрел в диагональ, как вариант. Сейчас соревнований не будет, но, по крайней мере, на тренировках. Это все мой субъективный взгляд, на всякий случай. А так — Воронкова остается на месте, понятно, и Кошелева с Федоровцевой. Подойдет ли Парубец — не знаю. Остался месяц, я точно не в курсе ее состояния. Но наверняка она тренируется, хочет поехать на Олимпиаду.

Вообще состояние команды нормальное, она готова. Если убрать эти ошибки — мы то не подаем, то не принимаем... Королева — молодец, тактически выдерживает игру, Гончарова в неплохой форме, хотя еще надо добавить. Мне очень понравилась молодежь, не только Федоровцева, одно из лучших впечатлений, но и частично Матвеева. Во всяком случае, они не сомневаются, принимают решения, много играют первым темпом, сами блокируют, то есть не боятся играть. Это очень важно. Подкопаева — это цемент, добавка в команду. После ее приезда сборная заиграла лучше — это сразу было видно. Она опытная и нужна была раньше. Мы с ней разговаривали перед чемпионатом Европы 2019 года, но не получилось. Главное, что Старцева в хороших кондициях, не волнуется, играет. И есть замены.

Мы можем обыграть любого, если уберем свои ошибки

— Вы говорите, что мы нормальные и готовые, — но, получается, только на восьмое место? Это наш уровень?

— Конечно, готовность еще не оптимальная, и нормальность здесь в условиях ротации, Бузато давал играть резерву. Конечно, мы ставили задачу, но не во чтобы то ни стало, и по ходу турнира стали варьировать сочетания. Считаю, это обязательно надо делать, потому что одними и теми же людьми играть невозможно. Еще в предварительном турнире, а не главном. Многие вообще не представили основные составы. Здесь пробовались силы, и я вообще в бытность работы тренером сборной был сторонником игры молодежью. Мы должны готовить резерв на таких соревнованиях. Ничего страшного, что мы заняли восьмое место. Абсолютно.

— Просто не удалось как-то завершить на мажорной ноте и хотя бы побороться за плей-офф.

— Но мы здорово играли с США, просто прекрасно. Если б без спадов еще...

— Из выступления можно делать какие-то выводы о Токио? Там ведь мы тоже втайне надеемся на медаль, наверное. Есть ли к ней путь?

— Будем надеяться, мы всегда верим. Надо отработать ближайший месяц, тренироваться. По блоку у нас вопросов нет, все хорошо, нам надо добавить внизу, прием, защита. Падают лишние мячи, нужно чище играть некоторые моменты. Поменьше ошибок. С американками мы их перестали делать — сразу партию выиграли. Это как успешная модель того, как может играть команда. Мы можем обыграть сейчас любого, если уберем свои ошибки. Во всяком случае, сет брать можем. Просто дальше не надо сыпаться. Мы идем здорово, потом начинается обвал.

Но мне очень импонирует настроение команды. Понятно, что играет она давно, почти все друг друга знают, и они сами знают, как себя подбодрить. Они чувствуют себя вместе, бьются — и молодежь, и лидеры. Кошелева борется, как я вижу. Хотя она должна добавить, время еще есть. Гончарова — однозначно то же самое.

Не дал результат — пришел следующий

— Вы какой по состоянию на сейчас видите потолок у сборной России?

— Загадывать не хочется, но желаю нашей команде победы. Как и на любом турнире. И когда работал, и в роли болельщика. Главное, чтобы все были здоровы. Они понимают, что Олимпиада — самый пик. Многие девочки возрастные, могут оказаться их последние Игры. Надо выложиться на 120%.

— Хорошо, давайте так. Китай и США явно выше нас классом, с Италией и Турцией можем бороться, Аргентина — номинальный аутсайдер?

— Нам и Америка по зубам! В 2018 году на чемпионате мира в Токио нам не хватило Гончаровой, если бы она не подломалась с плечом, могли довести до победы. Вели в счете, 2-3 проиграли. И никаких у нас проблем не было. Надо просто держать свою игру. США нам реально обыграть. С Италией, наоборот, нам сложнее играть. Если мы не справимся с Эгону, которая бьет с 70% успешной атаки. Почему Бузато ставит больших блокирующих? Он понимает, что достать до Эгону может только Бровкина, Малыгина, Королева. В том числе и этот вопрос он решает. Китай обыграть сложно, но мы сыграли на том же чемпионате 1-3 без Гончаровой. Так что все возможно.

— А к вам за последние два года с момента отставки из сборной обращались в принципе за консультацией?

— Нет. Я бы помог, чем мог, конечно.

— Не обидно, что не довели сборную до завершения олимпийского цикла?

— Конечно, я хотел работать. Но что делать? Такая жизнь. Не дал результат — пришел следующий. Ничего страшного. Самое главное, что мы попали на Олимпиаду. Я отмечаю это для себя каждый день. Если бы не выиграли домашний отборочный этап в Калининграде, вряд ли бы потом попали, получилось бы как с Польшей. Так что ползадачи мы выполнили, осталось сыграть там достойно. Всем здоровья и побед.

Женщины. Лига наций. Итоговое положение команд

1. США — 42 очка (14 побед — 1 поражение)

2. Бразилия — 40 (13-2)

3. Япония — 33 (12-3)

4. Турция — 30 (11-4)

5. Китай — 30 (10-5)

6. Доминиканская Республика — 29 (9-6)

7. Голландия — 25 (9-6)

8. Россия — 24 (8-7)

9. Бельгия — 19 (8-7)

10. Германия — 16 (5-10)

11. Польша — 15 (5-10)

12. Италия — 16 (4-11)

13. Сербия — 14 (4-11)

14. Канада — 11 (3-12)

15. Корея — 10 (3-12)

16. Таиланд — 6 (2-13)

В полуфиналах 24 июня сыграют

Бразилия — Япония

США — Турция

Финал — 25 июня