Сборная России в четырех сетах победила команду Таиланда в женской Лиге наций

Женская сборная России одержала очередную победу в рамках Лиги наций. Команда в четырех сетах переиграла соперниц из Таиланда.

Теперь на счету российской сборной пять побед и три поражения. В следующем матче 8 июня команда сыграет с Турцией. Таиланд, потерпевший восемь поражений, в этот же день встретится с Доминиканской Республикой.

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Россия — Таиланд — 3:1 (25:14, 18:25, 25:14, 25:20)

7 июня.