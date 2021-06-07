Сборная России в четырех сетах победила команду Таиланда в женской Лиге наций
12:58
Женская сборная России одержала очередную победу в рамках Лиги наций. Команда в четырех сетах переиграла соперниц из Таиланда.
Теперь на счету российской сборной пять побед и три поражения. В следующем матче 8 июня команда сыграет с Турцией. Таиланд, потерпевший восемь поражений, в этот же день встретится с Доминиканской Республикой.
Волейбол
Лига наций. Женщины
Предварительный раунд
Россия — Таиланд — 3:1 (25:14, 18:25, 25:14, 25:20)
7 июня.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/nationsleague/2021/
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