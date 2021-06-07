Волейбол
Лига наций. Женщины
Новости
Статьи Таблицы Календарь / Результаты
Новости   //    Волейбол   //    Лига наций / Женщины

Сборная России в четырех сетах победила команду Таиланда в женской Лиге наций

12:58
Сборная России по волейболу.
Сборная России по волейболу.
Теги:

Женская сборная России одержала очередную победу в рамках Лиги наций. Команда в четырех сетах переиграла соперниц из Таиланда.

Теперь на счету российской сборной пять побед и три поражения. В следующем матче 8 июня команда сыграет с Турцией. Таиланд, потерпевший восемь поражений, в этот же день встретится с Доминиканской Республикой.

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Россия — Таиланд — 3:1 (25:14, 18:25, 25:14, 25:20)

7 июня.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/nationsleague/2021/

Читайте также

Стало известно место России в новом рейтинге ИИХФ после чемпионата мира
Мейвезер не смог нокаутировать Логана Пола. Блогер атаковал в начале боя, выжил в середине, а в конце кривлялся
Пьяные финны и Фазель, забывающий о Белоруссии (и отомстившие канадцы). Очень странный финал чемпионата мира
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд