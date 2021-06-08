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Сборная России в пяти сетах проиграла Турции в женской Лиге наций

15:35
Турция — Россия — 3:2. Фото volleyballworld
Турция — Россия — 3:2. Фото volleyballworld
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Сборная России уступила команде Турции в матче женской Лиге наций — 2:3 (22:25, 25:22, 18:25, 25:18, 7:15).

Для российской сборной это четвертое поражение в девяти встречах. Она занимает 7-е место в турнирной таблице.

Турция выиграла восьмой матч из девяти. Команда идет на 2-й строчке.

12 июня российские волейболистки сыграют с командой Южной Кореи, а сборная Турции встретится с Японией.

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Турция — Россия — 3:2 (25:22, 22:25, 25:18, 18:25, 15:7)

8 июня.

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