Теперь шансов на «Финал четырех» Лиги наций нет. Хотя игра совсем не безнадежная.

Лига наций. Женщины

Китай — Россия — 3:0 (25:18, 25:23, 25:15)

Очки в атаке — 51:40. На блоке — 11:2. Эйсы — 1:4.

Самые результативные: Гончарова — 14, Воронкова — 13.

На старте Лиги наций Китай проигрывал всем подряд — и Бельгии, и Канаде, и молодежному составу Сербии. Многие недоумевали. Но потом этот смешанный состав умудрился хлопнуть Бразилию. А к четвертому туру в Римини подтянулись главные звезды сборной во главе с Чжу Тин — и стало совсем весело: еще три уверенные победы подряд. И китаянки на этом останавливаться не собираются.

России, с одной стороны, не повезло. Выпади Китай по жребию в начале турнира, обыграть их было бы в разы проще. С другой, наоборот, круто, что теперь мы получаем еще один шанс сравнить свои силы с топовым соперником. Обыгрывать школьниц из Сербии или студенток из Канады хорошо, но по-настоящему уровень сборной проверяется в других играх. С командами из топ-10. Китай, к слову, сейчас на третьем месте в мировом рейтинге.

Две партии на равных

Серджио Бузато выпустил состав, который наверняка будет боевым на Олимпиаде. В центре — Ирина Королева и Ирина Фетисова, в доигровке — Арина Федоровцева и Ирина Воронкова, связка — Евгения Старцева, в диагонали — Наталия Гончарова, либеро — Анна Подкопаева.

И начали наши девушки без раскачки. Бузато придумал интересную заготовочку специально под китаянок — подавать укороченные. Скорее всего, задумка была в том, чтобы лишить соперника фирменных атак первым темпом. Но оказалось, что олимпийские чемпионки оказались к такому совершенно не готовы: к первому техническому перерыву (8:7) у России было два эйса.

Все было в порядке и по игре. Наши девушки ничуть не уступали в защите, забивали свое, и счет приятно рос — 12:9, 15:10...

А потом все одномоментно развалилось. Как будто кто-то просто выключил России атаку. Все бились в высоченный китайский блок. При 17:18 вместо Федоровцевой, немного поплывшей на приеме, вышла Татьяна Кошелева. Однако лучше не стало. С 16:11 проиграть сет 18:25 — это больно. Показательно преимущество Китая по результативным блокам — 7:1. Разница неприличная.

На вторую партию Бузато снова отправил основной состав. И вновь все было неплохо. Крепкий матч проводила Воронкова, Подкопаева — просто великолепна, стабильно забивала Гончарова, радовала своей находчивостью и смелостью в атаке Федоровцева. Девушки играли с олимпийскими чемпионками абсолютно на равных, ко второму техническому перерыву вели плюс три — 16:13. Но потом сами устроили себе приключения. Две подачи в сетку, атака в блок от Воронковой, две ошибки Федоровцевой на приеме — и вот мы уже проигрываем.

На концовку вместо Арины снова вышла Кошелева. В большей степени — для стабилизации приема. Но после 20:20 китаянки достаточно спокойно сделали задел до очка и довели сет до победы. Особенно обидно было за последний розыгрыш. На усиление подачи вышла Пипунырова. Екатерина отправила мяч в сетку, при этом не сказать чтобы рисковала. Ладно бы это действительно была подача на грани, но так отдавать победное очко при 23:24 — это как-то неправильно.

Где взять уверенность?

Россию хватило только на две партии. В третьей наши девушки сразу же получили 2:8, и после этого все просто доигрывали. Несмотря на 0:3, чувства безнадеги игра не вызвала. Команда выглядит гораздо лучше, чем на старте Лиги наций. Два сета с Китаем в полной комплектации были практически на равных.

Не хватает какой-то уверенности в себе. Уже несколько раз по ходу турнира девушки проигрывали партии, разбазаривая большое преимущество. А свое надо уметь забирать.

Всем понятно, что в Токио наша женская сборная поедет не фаворитом. Россия не входит в первую четверку претендентов на золото. Вместе с тем ситуация точно не безнадежная. Играть эти девчонки умеют. Многие помнят, как побеждать на больших турнирах. Не нужно пытаться прыгать из штанов, достаточно показать свой максимум и не разваливаться в важные моменты. Ну и, как сказала бы Ольга Бузова, бояться ни бельгийцев, ни китаянок не надо. Кайфуйте. Жизнь одна.

Может быть, зацепив одного по-настоящему большого соперника, команда поверит в себя по-настоящему. И очень хочется, чтобы этот момент наступил как можно скорее.