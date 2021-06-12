Россия победила Корею. И, кажется, Бузато определился с основой на Олимпиаду

Это был первый матч в нынешней Лиге наций, в котором обошлось без нервов.

Лига наций. Женщины.

Россия — Южная Корея- 3:0 (25:22, 25:17, 25:17)

Очки в атаке — 48:25. На блоке — 11:7. Эйсы — 3:6.

Самые результативные: Воронкова — 18, Федоровцева — 12.

Серджио Бузато говорил, что первые два тура Лиги наций — время экспериментов, а вот дальше нужно наигрывать олимпийский состав. И, судя по тому, что с тех пор Россия начинает игры в неизменном сочетании, становится понятно: итальянский специалист определился со стартом.

Итак, диагональ — Наталия Гончарова. Тут все было давно очевидно.

Связка — Евгения Старцева. Ожидаемо.

Пара блокирующих — Ирина Фетисова и Ирина Королева. В этом смысле у нас все стабильно еще с Евро-2015.

Доигровка — Ирина Воронкова и 17-летняя Арина Федоровцева. Здесь, правда, возможны варианты. Когда решит проблемы со спиной Татьяна Кошелева и если успеет набрать форму после тяжелой травмы Ксения Парубец, ротация не исключена. Но — совсем не факт.

Наконец, либеро — Анна Подкопаева. Первого же матча на турнире (как раз сегодняшнего — с Кореей) хватило, чтобы с уверенностью можно было говорить: она сейчас номер один на своей позиции с большим отрывом.

Также очевидно, что первая опция по усилению игры — Ксения Смирнова. Она может подменить как Гончарову, так и кого-то в доигровке. Да и с подачами у нее порядок.

Тренерскому штабу осталось определиться только со вторыми номерами. Бузато не стесняется доверять молодым Полине Матвеевой и Юлии Бровкиной, и они вполне могут попасть в олимпийский состав. Очень интересно посмотреть на феерившую в чемпионате Кореи (настолько, что ее позвали в «Фенербахче») Анну Лазареву. Из-за ковида она только-только присоединилась к команде и свой шанс еще наверняка получит. Плюс возможно возвращение Татьяны Романовой. Связующая пропускает Лигу наций из-за травмы, но шансы восстановиться к Токио сохраняет.

В общем, картина вырисовывается. И какая-никакая определенность — это уже хорошо. После серии игр в одном составе у сборной становится все меньше необязательных ошибок, появляются какие-то наработки. Матч с Кореей вообще получился лучшим на турнире. Впервые обошлось без каких-либо нервных затрат. Даже единственный провальный игровой отрезок — 2:7 в третьем сете — удалось тут же перекрыть. На площадку вернулась Федоровцева, и вскоре счет был уже 7:7. Ну а MVP матча — Подкопаева. Анна была шикарна в защите.

Понятно, что нынешняя Корея — не та команда, которую стоит бояться. Они аутсайдеры этой Лиги наций. Но в прежних играх Россия играла так, что примагничивала проблемы на ровном месте, вне зависимости от того, кто был на другой стороне площадки. Сегодня такого не было. Пока рано говорить, что жизнь налаживается, но поводы для оптимизма начинают появляться. И важно провести на этой ноте весь четвертый тур. Следующие игры у нас с Канадой и Сербией, играющей в Римини вторым составом, так что задача абсолютно посильная.