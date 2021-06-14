Но это еще ничего не значит.

Лига наций. Женщины

Россия — Сербия- 3:0 (25:8, 25:17, 25:23)

Очки в атаке — 43:27. На блоке — 8:8. Эйсы — 11:3.

Самые результативные: Федоровцева — 12, Королева — 11.

Три последних матча Россия провела на загляденье. Ни одного проигранного сета, Канаду ни в одной из партий не выпустили даже из 15 очков, а сербок вообще уничтожили в стартовом отрезке игры — 25:8 (это рекорд всей нынешней Лиги наций).

Это все очень позитивно и приятно, но точно не повод для излишних восторгов. Кореянки и канадки — аутсайдеры турнира. Сербки — чемпионки мира и финалистки последней Олимпиады, но в Римини они играют молодежным составом. Вся основа во главе с Тияной Бошкович готовится к Токио по своей секретной программе. Больше того, даже из тех, кто есть в нынешнем составе, сербки выпустили против нас не всех лидеров. То есть других вариантов кроме сухой победы у нас и не было.

Другое дело, что три таких матчах важны в плане уверенности. Россия отыграла очень ровно и стабильно — такого за нашей сборной не замечалось давно. К минимуму сведены невынужденные ошибки. И ощутимо спокойнее стало с возвращением либеро Анны Подкопаевой. Она прекрасна в защите, но вместе с тем способна отдать качественную передачу, что сильно разукрашивает наш атакующий потенциал. Опять же — все это здорово работало в матчах с аутсайдерами. Что будет с топ-командами, в составе которых люди с мощными силовыми подачами, пока можно только предполагать.

Возможность увидеть это у нас будет в следующем туре. По меньшей мере две игры будут тяжелейшими. С Китаем, который тут хоть и без лидеров, но разыгрался к концу турнира и в трех последних матчах хлопнул Бразилию, Нидерланды и Доминикану. И с США — безусловным лидером этой Лиги наций, которые за 11 игр отдали всему миру только два сета.

Последний тур во многом и станет индикатором успешности выступления команды Бузато на турнире. Сначала была пора поисков и экспериментов, потом легкие соперники, и вот теперь — момент истины. Причем попадет ли Россия в финальную четверку, уже особой роли не играет. Одолеть разогнавшийся (пусть и не основной) Китай, обыграть Польшу (которая дошла до полуфинала Евро-2019) и дать бой США — было бы позитивным завершением турнира.