Волейбол
Лига наций. Женщины
Статьи
Новости Таблицы Календарь / Результаты
Статьи   //    Волейбол   //    Лига наций / Женщины

Смели Сербию, взяв первый сет — 25:8. У России третья сухая победа подряд

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
Сегодня, 15:05
Женская сборная России победила Сербию в Лиге наций.
Женская сборная России победила Сербию в Лиге наций.
Теги:
Но это еще ничего не значит.

Лига наций. Женщины
Россия — Сербия- 3:0 (25:8, 25:17, 25:23)
Очки в атаке — 43:27. На блоке — 8:8. Эйсы — 11:3.
Самые результативные: Федоровцева — 12, Королева — 11.

Три последних матча Россия провела на загляденье. Ни одного проигранного сета, Канаду ни в одной из партий не выпустили даже из 15 очков, а сербок вообще уничтожили в стартовом отрезке игры — 25:8 (это рекорд всей нынешней Лиги наций).

Это все очень позитивно и приятно, но точно не повод для излишних восторгов. Кореянки и канадки — аутсайдеры турнира. Сербки — чемпионки мира и финалистки последней Олимпиады, но в Римини они играют молодежным составом. Вся основа во главе с Тияной Бошкович готовится к Токио по своей секретной программе. Больше того, даже из тех, кто есть в нынешнем составе, сербки выпустили против нас не всех лидеров. То есть других вариантов кроме сухой победы у нас и не было.

Другое дело, что три таких матчах важны в плане уверенности. Россия отыграла очень ровно и стабильно — такого за нашей сборной не замечалось давно. К минимуму сведены невынужденные ошибки. И ощутимо спокойнее стало с возвращением либеро Анны Подкопаевой. Она прекрасна в защите, но вместе с тем способна отдать качественную передачу, что сильно разукрашивает наш атакующий потенциал. Опять же — все это здорово работало в матчах с аутсайдерами. Что будет с топ-командами, в составе которых люди с мощными силовыми подачами, пока можно только предполагать.

Возможность увидеть это у нас будет в следующем туре. По меньшей мере две игры будут тяжелейшими. С Китаем, который тут хоть и без лидеров, но разыгрался к концу турнира и в трех последних матчах хлопнул Бразилию, Нидерланды и Доминикану. И с США — безусловным лидером этой Лиги наций, которые за 11 игр отдали всему миру только два сета.

Последний тур во многом и станет индикатором успешности выступления команды Бузато на турнире. Сначала была пора поисков и экспериментов, потом легкие соперники, и вот теперь — момент истины. Причем попадет ли Россия в финальную четверку, уже особой роли не играет. Одолеть разогнавшийся (пусть и не основной) Китай, обыграть Польшу (которая дошла до полуфинала Евро-2019) и дать бой США — было бы позитивным завершением турнира.

Читайте также

Шотландия — Чехия, Евро-2020: где смотреть матч и во сколько начало трансляции
Шотландия — Чехия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Россия — Финляндия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
В «Милане» хотят назначить Кьяера капитаном клуба после того, как он помог спасти жизнь Эриксену

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Иванов все материалы автора
vs
1
Офсайд