"Я родилась в пять месяцев, поэтому у меня почти нет голоса". Самая необычная фигуристка Универсиады

Фигуристка из Бразилии Ана Карла Декоттинье, занявшая последнее место в короткой программе на зимней Универсиаде (она набрала всего 8,21 балла, из них за технику – 1,97), поделилась впечатлениями от своего выступления.

– Да, я упала, но это часть фигурного катания, ничего страшного, – отметила Декоттинье. – Я очень горжусь собой – это мой первый старт в России, очень высокий уровень соревнований, и я сделала все, что было в моих силах. Могу сказать, что моя мечта исполнена. Не важно, какое место я займу – пусть даже последнее, ничего. Главное – я здесь.

Занимаюсь фигурным катанием с 10 лет, уже девятый год. На Универсиаде я – второй бразильский спортсмен, к сожалению, мой тренер не смогла приехать, осталась в Бразилии. Кстати, она выступала в России 11 лет назад. Добраться сюда очень непросто, и я горжусь, что сделала это, потому что в моей стране этот спорт не такой популярный, как здесь, и мы должны быть очень сильными, чтобы продолжать тренироваться и соревноваться.

Что с моим голосом (голос Аны очень сиплый и тихий – Прим. "СЭ")? Дело в том, что я родилась раньше срока, на пятом месяце, и до 9 месяцев находилась в больнице. И это моя единственная проблема, хотя для меня в этом нет неудобств, я люблю свой голос – он придает мне еще больше сил. (Егор Бычков)

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