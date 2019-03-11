Владимир Путин отметил высокое мастерство и сплоченность чемпионов Универсиады

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов, выигравших золотые медали в пятницу и субботу на зимней Универсиаде в Красноярске. Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

Поздравления от главы государства получили лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина, биатлонисты Александр Дедюхин и Валерия Васнецова, фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов.

- Вы покорили зрителей и судей талантом, мастерством, красотой исполнения и артистизмом, подтвердили, что российская школа фигурного катания по праву считается одной из сильнейших в мире, - написал Путин в адрес фигуристов.

Кроме того, Путин отметил победу сноубордиста Никиты Автанеева в хафпайпе и поздравил женскую команду по лыжным гонкам в составе Яны Кирпиченко, Екатерины Смирновой и Алисы Жамбаловой с победой в эстафете 3х5 км.

- Вы показали высокое мастерство, настрой на победу, силу воли и характера. Но главное - вы выступили единой сплоченной командой, - отметил президент.

Победу мужской сборной в составе Ивана Кириллова, Антона Тимашова, Кирилла Киливнюка и Ивана Якимушкина в лыжной эстафете Путин назвал "хорошим стимулом к новым достижениям".