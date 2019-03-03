Владимир Путин: "Чем сложнее обстановка, тем больше должно быть спортивных мероприятий"

Президент РФ Владимир Путин в интервью телепередаче "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1" отметил, что Крупные спортивные мероприятия призваны объединять народы, а не разъединять их.

- Чем сложнее обстановка, тем больше должно быть культурных, спортивных мероприятий, которые призваны объединять страны, людей, народы, а не разъединять их, - отметил Путин. - Вот это огромная гуманитарная миссия спорта. Я не сомневаюсь, что так и будет, в том числе и наша страна будет вносить свой вклад в эту работу, и нас ждут большие крупные соревнования в разных видах спорта и разных уровней, это точно будет. Вы уже слышали, наверное, мы выставили официальную заявку на проведение летней Универсиады в Екатеринбурге, у нас план большой, календарь.