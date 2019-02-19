В Красноярске установили чашу огня Универсиады

В Красноярске установили чашу огня зимней Универсиады-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона. Конструкция по форме напоминает глыбу льда, что должно подчеркивать суровость и первозданность сибирской природы. Сама чаша изготовлена из металла с дополнительным листом нержавеющей стали вокруг. Ее вес - 300 кг. Специалисты предусмотрели особые условия работы конструкции: чаша предназначена для работы в условиях Крайнего Севера при снеге, дожде и ветре с порывами до 20 м/с.

"Конструкция была установлена около спортивного комплекса "Платинум Арена", где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр. Вес конструкции составляет около 9 тонн, высота - более 10 м, диаметр в широкой части - 4,3 м", - сообщили в пресс-службе.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта, бует разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.