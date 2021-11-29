Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на отмену зимней Универсиады 2021, которая должна была пройти в Швейцарии, из-за нового штамма коронавируса.

«Каждая страна должна принимать собственное решение. Я знаю, что наш штаб изучал арены, был готов уже выезжать на Универсиаду. Ребята были полны энтузиазма хорошо выступить. Жалко, конечно, потому что обычно мы там показываем высокое мастерство. Но сейчас не стоит рисковать здоровьем», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Депутат Госдумы также считает, что спортсмены готовы к любым обстоятельствам.

«Нужно перенести время, пока обстановка не улучшится. Они же готовились. Хотя тут дело не только в спортсменах. Они уже ко всему готовы, потому что сами не понимают, пройдет ли тот или иной старт в заявленное время. Спортсмены рассчитывали свою подготовку именно под декабрь. В этом отношении, к сожалению, обстановка не самая благоприятная. Наших спортсменов недавно не пустили в Америку на Кубок мира по конькобежному спорту. Правила меняются настолько быстро, что не все могут в равной степени соревноваться друг с другом. Они же не могут выступать онлайн. Можно сделать идеально одинаковые арены и на них проводить соревнования. Была похожая практика в киберспорте. В каждую страну приезжал судья, а само соревнование снималось на видео. Ставилось несколько камер, и уже главные судьи оценивали результаты. Но, к сожалению, не в каждом виде спорта можно так сделать», — добавила Журова.

Универсиада изначально должна была пройти в Швейцарии в январе 2021 года, но была позже перенесена на декабрь — с 11 по 21 числа соответственно.