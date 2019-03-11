Сборная России по хоккею обыграла Канаду и вышла в финал Универсиады

Сборная России по хоккею обыграла команду Канады - 5:1. Россияне вышли в финал Универсиады, которые проходят в Красноярске.

В составе победителей по дублю оформили Денис Орлович-Грудков и Александр Сорокин, еще одну шайбу забросил Александр Шаров. За канадцев гол забил Матье Лемай.

В финале Россия встретится с победителем второго полуфинала, где сыграют команды Казахстана и Словакии. Встреча пройдет позднее в понедельник. Финальный матч состоится 12 марта, начало - 12:00 мск.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет