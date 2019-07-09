Сборная России остается на пятом месте в общекомандном медальном зачете Универсиады

Сборная России занимает пятое место в общекомандном медальном зачете Универсиады в Неаполе. После очередного соревновательного дня россияне завоевали 55 (10-20-25) медалей.

Золото в копилку сборной России принес чемпион мира и рекордсмен, российский пловец Кирилл Пригода, который стал победителем в плавании на дистанции 50 м брассом. Он преодолел дистанцию за 26,99 секунды.

Лидирует в медальном зачете Япония 21-12-13 (46), второе место занимает Китай 16-6-0 (22), третье - США 15-12-10 (37).