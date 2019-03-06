Россиянки заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде

Российские биатлонистки стали лучшими в спринтерской гонке на Универсиаде, проходящей в Красноярске. Первое место заняла Екатерина Мошкова, второй финишировала Ирина Казакевич, а замкнула тройку Тамара Воронина.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Екатерина Мошкова (Россия) - 22.59,4 (2 шт. круга)

2. Ирина Казакевич (Россия) - отставание 2,9 (3)

3. Тамара Воронина (Россия) - 24,7 (2)

4. Наталья Гербулова (Россия) - 30,9 (4)

5. Валерия Васнецова (Россия) - 38,0 (3)

6. Елизавета Каплина (Россия) - 48,9 (2)