Россиянки заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде

Российские биатлонистки стали лучшими в спринтерской гонке на Универсиаде, проходящей в Красноярске. Первое место заняла Екатерина Мошкова, второй финишировала Ирина Казакевич, а замкнула тройку Тамара Воронина.
Красноярск (Россия)
Универсиада
Женщины
Спринт 7,5 км
1. Екатерина Мошкова (Россия) - 22.59,4 (2 шт. круга)
2. Ирина Казакевич (Россия) - отставание 2,9 (3)
3. Тамара Воронина (Россия) - 24,7 (2)
4. Наталья Гербулова (Россия) - 30,9 (4)
5. Валерия Васнецова (Россия) - 38,0 (3)
6. Елизавета Каплина (Россия) - 48,9 (2)
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