Россия занимает пятое место в медальном зачете Универсиады

Сборная России занимает пятое место в общекомандном медальном зачете Универсиады в Неаполе. После очередного соревновательного дня россияне завоевали 48 (9-17-21) медалей.

В понедельник Россия выиграла 5 медалей: одну золотую, две серебряных и две бронзовых. Золото выиграл пловец Антон Никитин (800 м). Серебро в копилку российской команды принесли Алан Фардзинов, Дмитрий Гусев, Дмитрий Швелидзе и Артем Целышев (фехтование, шпага, командный турнир); Ольга Батенина, Оксана Мартинес, Дарья Мартынюк и Мария Мельникова (фехтование, рапира, командный турнир). Бронзу завоевали Яна Носкова и Саади Исмаилов (настольный теннис, смешанные пары); Мария Иванова и Евгений Панченко (стрельба из пневматической винтовки с 10 метров, смешанные команды).

Лидирует в медальном зачете Япония(19-12-11), второе место занимает Китай (14-5-1), третье - США (12-10-7).