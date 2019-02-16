Назван состав сборной России по лыжным гонкам на Универсиаду

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) назвала состав сборной страны на Универсиаду-2019 в Красноярске.

Состав сборной России.

Женщины: Татьяна Алешина, Диана Головань, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Кристина Кускова, Христина Мацокина, Полина Некрасова, Екатерина Смирнова.

Мужчины: Егор Казаринов, Кирилл Киливнюк, Иван Кириллов, Илья Порошкин, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Антон Тимашев, Иван Якимушкин.

Зимняя Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. В 11 видах спорта будет разыграно 76 комплектов медалей.