Мужская сборная России по керлингу уступила США в матче групповом турнире на Универсиаде

Мужская сборная России по керлингу проиграла американцам (5:8) в седьмом матче группового этапа на Универсиаде в Красноярске.

После семи матчей сборная России делит седьмое место с американцами, в активе обеих команд по три победы и четыре поражения.

В турнире, помимо России и США, принимают участие Норвегия, Канада, Китай, Чехия, Швейцария, Швеция, Южная Корея и Великобритания. Четыре лучших команды кругового турнира выйдут в полуфинал.

В составе сборной России выступают Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко и Денис Исламов.