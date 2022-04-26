Матыцин заявил о давлении на FISU

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о давлении на Международную федерацию университетского спорта (FISU) со стороны государств, которые настаивают на лишении России права проведения Всемирной летней универсиады. Об этом Матыцин рассказал в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

«В следующем году в Екатеринбурге запланирована к проведению 32-я Всемирная летняя универсиада. Отмечу, что это комплексное соревнование пока сохранено в календаре международной федерации, хотя она испытывает большое давление со стороны отдельных государств по отмене этого мероприятия», — цитирует министра ТАСС.

XXXII Всемирные студенческие игры должны пройти в Екатеринбурге с 8 по 19 августа. На Играх разыграют 247 комплектов медалей в 18 видах спорта.