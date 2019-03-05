Маттео Риццо: "Все три российских участника мужского турнира одиночников на Универсиаде сильны - их будет сложно победить"

Итальянский фигурист Маттео Риццо считает россиян своими главными соперниками на Универсиаде в Красноярске. Напомним, Россию на соревнованиях представят Александр Самарин, Максим Ковтун и Андрей Лазукин.

- Все три российских участника мужского турнира одиночников на Универсиаде сильны - их будет сложно победить, - приводит ТАСС слова Риццо. - В том числе и Самарина, который стал серебряным призером в Минске. Я сделаю все, чтобы выступить здесь с наилучшим результатом, условия здесь для этого прекрасные, лед шикарный.

Турнир по фигурному катанию на зимней Универсиаде в Красноярске стартует в среду, 6 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет