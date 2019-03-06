Мацокина завоевала серебро в женском спринте на Универсиаде, Некрасова - бронзу

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске завершился женский лыжный спринт свободным стилем.

Победу одержала чешская спортсменка Петра Хинхицова. Второй стала россиянка Христина Мацокина. Ее соотечественница Полина Некрасова на третьем месте.

В пятерку лучших вошли еще две россиянки - Татьяна Алешина (четвертое место) и Алиса Жамбалова (пятое).

Красноярск (Россия)

Универсиада

Женщины

Спринт (С)

1. Петра Хинхицова (Чехия) - 2.47,34

2. Кристина Мацокина (Россия) - отставание 0,80

3. Полина Некрасова (Россия) - 1,20

4. Татьяна Алешина (Россия) - 1,99

5. Алиса Жамбалова (Россия) - 7,51

6. Франческа Франки (Италия) - 8,09

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет