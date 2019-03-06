Мацокина завоевала серебро в женском спринте на Универсиаде, Некрасова - бронзу

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске завершился женский лыжный спринт свободным стилем.
Победу одержала чешская спортсменка Петра Хинхицова. Второй стала россиянка Христина Мацокина. Ее соотечественница Полина Некрасова на третьем месте.
В пятерку лучших вошли еще две россиянки - Татьяна Алешина (четвертое место) и Алиса Жамбалова (пятое).
Красноярск (Россия)
Универсиада
Женщины
Спринт (С)
1. Петра Хинхицова (Чехия) - 2.47,34
2. Кристина Мацокина (Россия) - отставание 0,80
3. Полина Некрасова (Россия) - 1,20
4. Татьяна Алешина (Россия) - 1,99
5. Алиса Жамбалова (Россия) - 7,51
6. Франческа Франки (Италия) - 8,09
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
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