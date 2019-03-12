Кирилл Киливнюк: "Особенно приятно, что удалось завоевать серебряную медаль на домашней Универсиаде"

Российский лыжник Кирилл Киливнюк, который завоевал серебро в масс-старте на 30 км на Универсиаде в Красноярске, прокомментировал свое выступление. Он отметил, что ему приятно завоевать серебряную медаль на домашней Универсиаде.

Первые круги было очень легко, держался за Наото, но он очень силен, всю трассу нас тащил, - приводит ТАСС слова Киливнюка. - Пытался держаться за ним, но в какой-то момент он оторвался. Где-то на 20-м километре почувствовал, что и мне, и ему стало тяжелее бежать, но мне, видимо, было похуже. Ближе к финишу российские лыжники старались работать командой, потому что нас было большинство.

Спасибо сервису, лыжи сегодня работали отлично. Здесь за меня болеют много народу - и родственники, и друзья, это очень приятно. Особенно приятно, что удалось завоевать серебряную медаль на домашней Универсиаде.

Зимняя Универсиада-2019 завершится 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет