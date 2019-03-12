Киливнюк принес России серебро Универсиады в масс-старте

Российский лыжник Кирилл Киливнюк завоевал серебро в масс-старте на 30 км на Универсиаде в Красноярске.

Золото выиграл японец Наото Баба, бронза - у россиянина Ильи Порошкина.

Среди других представителей России Егор Казаринов финишировал четвертым, Иван Якимушкин - пятым, Антон Тимашов - седьмым.

Зимняя Универсиада-2019 завершится 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Мужчины

Масс-старт, 30 км (С)

1. Наото Баба (Япония) - 1:10.20,9

2. Кирилл Киливнюк (Россия) - отставание 30,8

3. Илья Порошкин (Россия) - 35,9

4. Егор Казаринов (Россия) - 1.55,7

5. Иван Якимушкин (Россия) - 1.56,1

6. Олжас Климин (Казахстан) - 1.56,2

7. Антон Тимашов (Россия) - 2.07,9

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет