Киливнюк принес России серебро Универсиады в масс-старте

Российский лыжник Кирилл Киливнюк завоевал серебро в масс-старте на 30 км на Универсиаде в Красноярске.
Золото выиграл японец Наото Баба, бронза - у россиянина Ильи Порошкина.
Среди других представителей России Егор Казаринов финишировал четвертым, Иван Якимушкин - пятым, Антон Тимашов - седьмым.
Зимняя Универсиада-2019 завершится 12 марта.
Красноярск (Россия)
Универсиада
Мужчины
Масс-старт, 30 км (С)
1. Наото Баба (Япония) - 1:10.20,9
2. Кирилл Киливнюк (Россия) - отставание 30,8
3. Илья Порошкин (Россия) - 35,9
4. Егор Казаринов (Россия) - 1.55,7
5. Иван Якимушкин (Россия) - 1.56,1
6. Олжас Климин (Казахстан) - 1.56,2
7. Антон Тимашов (Россия) - 2.07,9
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет