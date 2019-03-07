Эдуард Латыпов: "Не знаю, что случилось со стрельбой, пока не анализировал, будем разговаривать с тренерами"

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, который стал третьим в гонке преследования на дистанции 12,5 километров на Универсиаде в Красноярске, прокомментировал свой результат. Он отметил, что еще не знает, что у него случилось со стрельбой.

- Гонка сегодня была хорошая, заняли весь пьедестал, рад за ребят, - приводит ТАСС слова Латыпова. - Погода была отличная, солнечная, быстрое скольжение по трассе, было приятно ехать. На самой гонке у меня не получилось со стрельбой, на трассе чувствовал себя хорошо, но были ошибки, которые не дали сохранить свое место. Не знаю, что случилось со стрельбой, пока не анализировал, будем разговаривать с тренерами, надо свои ощущения сравнить с показаниями.

На Универсиаде все организовано на высоком уровне. Мне все здесь нравится, организаторы всегда доброжелательны и стараются помочь, все мобильно, рядом. Думаю, что эти соревнования надолго останутся в нашей памяти, но сегодня вечером будем готовиться к вылету на чемпионат мира.

Зимняя Универсиада проходит со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет