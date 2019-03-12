Борис Михайлов: "Победа России в Универсиаде – толчок для развития массового и студенческого спорта"

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов прокомментировал "СЭ" победу российской студенческой сборной на Универсиаде в Красноярске.

– Хотел бы поздравить всех наших спортсменов с убедительной победой в общем командном зачёте, – сказал Михайлов. – Это большая работа, причём в плане подготовки как к матчам, так и к такому глобальному спортивному событию. Это толчок для развития массового и студенческого спорта.

– Какие впечатления оставили хоккейные турниры с участием наших команд?

– Победы сборных важны с точки зрения популяризации нашего вида спорта. Матчи женской команды привлекали внимание болельщиков, значит, в хоккей обязательно пойдут девочки. Они обязательно захотят проявить себя в одном из самых популярных видов спорта.

– Финальные матчи были достойны самых драматичных триллеров.

– Сильные соперники были, боевые. Наши студенты показали хороший уровень и доказали свою силу. Знаете, очень важно обратить внимание на наш спорт, который есть в вузах. Ещё один повод продолжать начатую Федерацией хоккея России работу по развитию студенческого хоккея. (Евгений Белоусов)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет